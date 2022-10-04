Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про скасування санкцій, - Bloomberg

Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Олега Дерипаски щодо скасування санкцій, указ про які підписав президент Барак Обама ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, рішення схвалили через кілька днів після оприлюднення прокуратурою Сполучених Штатів кримінального обвинувачення у тому, що Дерипаска порушив обмеження, запроваджені в 2018 році за його зв’язки з керівником Кремля Володимиром Путіним.

Журналісти нагадали, що санкції проти олігарха були введені на підставі указів, підписаних у 2014 році колишнім президентом США Бараком Обамою у відповідь на анексію Росією українського Криму.

"Адвокат мільярдера заявляв, що вони були незаконними. Дерипаска стверджував, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів перевищило свої повноваження, оскільки запровадило санкції, які не були прив’язані до надзвичайної ситуації в країні", - пише Bloomberg.

Вказується, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження надає президенту США повноваження вводити санкції, якщо в країні оголошено надзвичайний стан.

У апеляції адвокат Дерипаски зазначив, що "будь-яке порушення цієї ретельно розробленої законодавчої схеми загрожує скасуванням обмежень виконавчої влади".



Проте, судді не звернулися до уряду з проханням відповісти, чим дали зрозуміти, що вони не мають наміру серйозно розглядати позов російського олігарха.