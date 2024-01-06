Верховний суд США почав розгляд апеляції про вилучення Трампа з праймеріз у Колорадо

До слухань, ім’я Трампа буде залишатися в бюлетенях для голосування, оскільки рішення суду нижчої інстанції про його дискваліфікацію було призупинено до рішення Верховного суду США.

Якщо судді дійдуть висновку, що політик не має права обіймати державну посаду до праймеріз у Колорадо 5 березня, всі подані за нього голоси не враховуватимуться.

Таким чином, зазначає CNN, справа Трампа помістила вищу судову інстанцію США в епіцентр президентських виборів 2024 року. І хоча рішення Верховного суду Колорадо стосується лише цього штату, суди в інших штатах також розглядають оскарження права експрезидента брати участь у перегонах.

Зняття Трампа з президентських виборів у низці штатів

28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Белоуз Рішення обумовлене 14-ю поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території усієї країни.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію і вважає юридичні претензії безпідставними.

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