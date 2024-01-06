Верховный суд США начал рассмотрение апелляции об исключении Трампа из праймериз в Колорадо

До слушаний, имя Трампа будет оставаться в бюллетенях для голосования, поскольку решение суда низшей инстанции о его дисквалификации было приостановлено до решения Верховного суда США.

Если судьи придут к выводу, что политик не имеет права занимать государственную должность до праймериз в Колорадо 5 марта, все поданные за него голоса учитываться не будут.

Таким образом, отмечает CNN, дело Трампа поместило высшую судебную инстанцию США в эпицентр президентских выборов 2024 года. И хотя решение Верховного суда Колорадо касается только этого штата, суды в других штатах также рассматривают обжалование права экс-президента участвовать в гонке.

Снятие Трампа с президентских выборов в ряде штатов

28 декабря имя Дональда Трампа исключили из избирательного бюллетеня на праймериз в штате Мэн. Руководитель избирательной комиссии штата Шенна Белоуз Решение обусловлено 14-й поправкой Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Решение суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.

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