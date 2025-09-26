Верховний Суд підтвердив санкції проти компанії Eurotrubplast, пов'язаною з РФ: деталі

Що відомо про рішення

Постанова Верховного Суду України була ухвалена 4 вересня 2025 року. Суд підтвердив висновок Касаційного адміністративного суду, що санкції є законними та необхідними для захисту національної безпеки.

Eurotrubplast Holding Ltd зареєстрована в Нікосії на Кіпрі й входить до групи "Євротрубпласт", якій належать підприємства в Україні - "Калушський трубний завод", "Рубіжанський трубний завод" та "Торговельний дім Євротрубпласт".

Компанія стверджувала, що санкції є "прикрою помилкою", оскільки її бенефіціари - громадяни України, які підтримують ЗСУ та засуджують російську агресію.

Аргументи суду

Суд послався на матеріали СБУ, які свідчать про зв’язки компанії з російською групою "Поліпластик". До 2022 року акції Eurotrubplast належали російським бізнесменам, а передача 95% акцій українцю після початку війни була визнана номінальною. Реальний контроль, за висновками суду, залишився у колишніх власників.

"Поліпластик", за даними СБУ, співпрацював із концерном "Ростех", постачав матеріали для оборонної промисловості РФ та брав участь у проєктах на окупованих територіях, зокрема у Криму.

Суд підкреслив, що матеріали Служби безпеки України, марковані "Для службового користування", підтверджують факти постачання матеріалів для виробництва зброї російському Міноборони та інші дії, що становлять загрозу національній безпеці України.

Що передбачають санкції

Санкції щодо Eurotrubplast Holding Ltd введені на п’ять років. Вони передбачають блокування активів, заборону торгівельних операцій, виведення капіталів, анулювання ліцензій та інші заходи.

Суд наголосив, що санкції мають превентивний характер і не є покаранням, а засобом захисту від потенційних загроз, як передбачено Законом України "Про санкції" від 2014 року.

Натомість представники відповідача зазначили, що санкції мають бути спрямовані на локалізацію та усунення загроз, а не на позбавлення права власності.