У Верховній Раді хочуть відзначити подію 600-річної давнини на державному рівні

Обґрунтування постанови

Як зазначається в пояснювальній записці, у січні 1429 року, за ініціативою великого князя литовського Вітовта в місті Луцьку відбувся з‘їзд монархів держав Європи, що став видатною подією середньовічної європейської історії.

У дипломатичній зустрічі для вирішення низки політичних, військових, економічних питань Центрально-Східної Європи взяли також участь король угорський, німецький та чеський, майбутній імператор Священної Римської імперії Сигізмунд Люксембурзький, король польський Владислав II Ягайло, король данський, шведський та норвезький Ерік і представники інших тогочасних держав. Господарями з’їзду були великий князь Вітовт з литовськими та руськими князівськими родами.

"Відзначення на загальнодержавному рівні 600-річчя такої історичної події, як з‘їзд монархів держав Європи є важливою складовою державної політики національної пам’яті, може виступати консолідуючим чинником українського суспільства", - вважають депутати.

Також відзначення річниці цієї історичної події на символічному рівні підтверджуватиме український цивілізаційний вибір - бути частиною Об’єднаної Європи, йдеться в пояснювальній записці.

Що передбачено проєктом

Постанова містить рекомендації Кабінету міністрів:

у місячний строк із дня прийняття постанови утворити Організаційний комітет, визначивши його співголовами голову Верховної Ради та прем'єр-міністра та включивши до його складу вчених, народних депутатів, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань;

розробити та затвердити план заходів, передбачивши у проєктах законів про державний бюджет України на 2026-2029 роки кошти на фінансове та матеріально-технічне забезпечення цих заходів.

Профільним міністерствам рекомендовано організувати низку заходів, зокрема: проведення в закладах культури тематичних виставок, лекцій, вечорів, мистецьких конкурсів, святкових концертів; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; на основі державної установи "Український інститут" здійснення заходів з популяризації цієї історичної події серед закордонних аудиторій.

Також Держкомтелерадіо рекомендовано організувати створення тематичних теле- і радіопередач та сприяти висвітленню заходів із відзначення річниці історичної події.

"Укрпошті" запропоновано видати серію поштових марок, а Національному банку України - виготовити та ввести в обіг ювілейну монету, що будуть присвячені 600-річчю з‘їзду монархів держав Європи у Луцьку.