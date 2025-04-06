У Верховній Раді хочуть відзначити подію 600-річної давнини на державному рівні

Народні депутати пропонують у 2029 році урочисто відзначити на державному рівні 600-річчя з‘їзду монархів держав Європи, який проходив у місті Луцьку. Кошти з бюджету хочуть витрачати вже з наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови №13147.
Як зазначається в пояснювальній записці, у січні 1429 року, за ініціативою великого князя литовського Вітовта в місті Луцьку відбувся з‘їзд монархів держав Європи, що став видатною подією середньовічної європейської історії.
У дипломатичній зустрічі для вирішення низки політичних, військових, економічних питань Центрально-Східної Європи взяли також участь король угорський, німецький та чеський, майбутній імператор Священної Римської імперії Сигізмунд Люксембурзький, король польський Владислав II Ягайло, король данський, шведський та норвезький Ерік і представники інших тогочасних держав. Господарями з’їзду були великий князь Вітовт з литовськими та руськими князівськими родами.
"Відзначення на загальнодержавному рівні 600-річчя такої історичної події, як з‘їзд монархів держав Європи є важливою складовою державної політики національної пам’яті, може виступати консолідуючим чинником українського суспільства", - вважають депутати.
Також відзначення річниці цієї історичної події на символічному рівні підтверджуватиме український цивілізаційний вибір - бути частиною Об’єднаної Європи, йдеться в пояснювальній записці.
Постанова містить рекомендації Кабінету міністрів:
Профільним міністерствам рекомендовано організувати низку заходів, зокрема: проведення в закладах культури тематичних виставок, лекцій, вечорів, мистецьких конкурсів, святкових концертів; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; на основі державної установи "Український інститут" здійснення заходів з популяризації цієї історичної події серед закордонних аудиторій.
Також Держкомтелерадіо рекомендовано організувати створення тематичних теле- і радіопередач та сприяти висвітленню заходів із відзначення річниці історичної події.
"Укрпошті" запропоновано видати серію поштових марок, а Національному банку України - виготовити та ввести в обіг ювілейну монету, що будуть присвячені 600-річчю з‘їзду монархів держав Європи у Луцьку.
Нагадаємо, українці традиційно недовіряють Верховній Радію. За даними КМІС, у грудні 2024 року парламенту довіряли 13% українців. За останній рік з 61% до 68% зросла частка тих, хто не довіряє парламенту, а баланс довіри-недовіри впав до -55%.