В Верховной Раде хотят отметить событие 600-летней давности на государственном уровне

Народные депутаты предлагают в 2029 году торжественно отметить на государственном уровне 600-летие съезда монархов государств Европы, который проходил в городе Луцке. Деньги из бюджета хотят тратить уже со следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №13147.
Как отмечается в пояснительной записке, в январе 1429 года, по инициативе великого князя литовского Витовта в городе Луцке состоялся съезд монархов государств Европы, который стал выдающимся событием средневековой европейской истории.
В дипломатической встрече для решения ряда политических, военных, экономических вопросов Центрально-Восточной Европы приняли также участие король венгерский, немецкий и чешский, будущий император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, король польский Владислав II Ягайло, король датский, шведский и норвежский Эрик и представители других тогдашних государств. Хозяевами съезда были великий князь Витовт с литовскими и русскими княжескими родами.
"Празднование на общегосударственном уровне 600-летия такого исторического события, как съезд монархов государств Европы является важной составляющей государственной политики национальной памяти, может выступать консолидирующим фактором украинского общества", - считают депутаты.
Также празднование годовщины этого исторического события на символическом уровне будет подтверждать украинский цивилизационный выбор - быть частью Объединенной Европы, говорится в пояснительной записке.
Постановление содержит рекомендации Кабинету министров:
Профильным министерствам рекомендовано организовать ряд мероприятий, в частности: проведение в учреждениях культуры тематических выставок, лекций, вечеров, художественных конкурсов, праздничных концертов; проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов; на основе государственного учреждения "Украинский институт" осуществление мероприятий по популяризации этого исторического события среди зарубежных аудиторий.
Также Госкомтелерадио рекомендовано организовать создание тематических теле- и радиопередач и способствовать освещению мероприятий по празднованию годовщины исторического события.
"Укрпочте" предложено издать серию почтовых марок, а Национальному банку Украины - изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, которые будут посвящены 600-летию съезда монархов государств Европы в Луцке.
Напомним, украинцы традиционно не доверяют Верховной Раде. По данным КМИС, в декабре 2024 года парламенту доверяли 13% украинцев. За последний год с 61% до 68% выросла доля тех, кто не доверяет парламенту, а баланс доверия-недоверия упал до -55%.