В Верховной Раде хотят отметить событие 600-летней давности на государственном уровне

Обоснование постановления

Как отмечается в пояснительной записке, в январе 1429 года, по инициативе великого князя литовского Витовта в городе Луцке состоялся съезд монархов государств Европы, который стал выдающимся событием средневековой европейской истории.

В дипломатической встрече для решения ряда политических, военных, экономических вопросов Центрально-Восточной Европы приняли также участие король венгерский, немецкий и чешский, будущий император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский, король польский Владислав II Ягайло, король датский, шведский и норвежский Эрик и представители других тогдашних государств. Хозяевами съезда были великий князь Витовт с литовскими и русскими княжескими родами.

"Празднование на общегосударственном уровне 600-летия такого исторического события, как съезд монархов государств Европы является важной составляющей государственной политики национальной памяти, может выступать консолидирующим фактором украинского общества", - считают депутаты.

Также празднование годовщины этого исторического события на символическом уровне будет подтверждать украинский цивилизационный выбор - быть частью Объединенной Европы, говорится в пояснительной записке.

Что предусмотрено проектом

Постановление содержит рекомендации Кабинету министров:

в месячный срок со дня принятия постановления создать Организационный комитет, определив его сопредседателями председателя Верховной Рады и премьер-министра и включив в его состав ученых, народных депутатов, представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад, общественных объединений;

разработать и утвердить план мероприятий, предусмотрев в проектах законов о государственном бюджете Украины на 2026-2029 годы средства на финансовое и материально-техническое обеспечение этих мероприятий.

Профильным министерствам рекомендовано организовать ряд мероприятий, в частности: проведение в учреждениях культуры тематических выставок, лекций, вечеров, художественных конкурсов, праздничных концертов; проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов; на основе государственного учреждения "Украинский институт" осуществление мероприятий по популяризации этого исторического события среди зарубежных аудиторий.

Также Госкомтелерадио рекомендовано организовать создание тематических теле- и радиопередач и способствовать освещению мероприятий по празднованию годовщины исторического события.

"Укрпочте" предложено издать серию почтовых марок, а Национальному банку Украины - изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, которые будут посвящены 600-летию съезда монархов государств Европы в Луцке.