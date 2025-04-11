Верховний лідер Ірану під тиском змінив думку про переговори з США: NYT дізналось деталі

NYT пише, що Іран обмірковував відповідь на лист президента США Дональда Трампа з проханням про ядерні переговори. Тому президент країни, а також голови судової системи та парламенту зібралися з верховним лідером Ірану минулого місяця.

Анонімні джерела видання заявили, що Хаменеї публічно і неодноразово забороняв вести переговори з Вашингтоном, називаючи це нерозумним і ідіотським. Однак старші чиновники, в рамках незвичайно скоординованих зусиль, закликали його змінити курс.

Вищі посадові особи закликали Хаменеї дозволити Тегерану вести переговори з Вашингтоном, навіть безпосередньо, якщо це необхідно, оскільки в іншому випадку режим Ісламської Республіки може бути повалений.

Водночас, за даними джерел, офіційні особи повідомили верховному лідеру Ірану, що якщо країна відмовиться від переговорів або якщо переговори зазнають невдачі, то військові удари по двох основних ядерних об’єктах Ірану, Натанзі та Фордоу, будуть неминучими.

Як результат, наприкінці багатогодинної зустрічі Хаменеї поступився. Він дав свій дозвіл на переговори, спочатку непрямі, через посередника, а потім, якщо справи підуть добре, на прямі переговори між американськими та іранськими перемовниками.