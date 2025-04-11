Верховный лидер Ирана под давлением изменил мнение о переговорах с США: NYT узнало детали

NYT пишет, что Иран обдумывал ответ на письмо президента США Дональда Трампа с просьбой о ядерных переговорах. Поэтому президент страны, а также главы судебной системы и парламента собрались с верховным лидером Ирана в прошлом месяце.

Анонимные источники издания заявили, что Хаменеи публично и неоднократно запрещал вести переговоры с Вашингтоном, называя это глупым и идиотским. Однако старшие чиновники, в рамках необычно скоординированных усилий, призвали его изменить курс.

Высшие должностные лица призвали Хаменеи позволить Тегерану вести переговоры с Вашингтоном, даже напрямую, если это необходимо, поскольку в противном случае режим Исламской Республики может быть свергнут.

В то же время, по данным источников, официальные лица сообщили верховному лидеру Ирана, что если страна откажется от переговоров или если переговоры потерпят неудачу, то военные удары по двум основным ядерным объектам Ирана, Натанзе и Фордоу, будут неизбежными.

Как результат, в конце многочасовой встречи Хаменеи уступил. Он дал свое разрешение на переговоры, сначала косвенные, через посредника, а затем, если дела пойдут хорошо, на прямые переговоры между американскими и иранскими переговорщиками.