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Верховный лидер Ирана под давлением изменил мнение о переговорах с США: NYT узнало детали

Фото: верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи под давлением согласился на переговоры с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

NYT пишет, что Иран обдумывал ответ на письмо президента США Дональда Трампа с просьбой о ядерных переговорах. Поэтому президент страны, а также главы судебной системы и парламента собрались с верховным лидером Ирана в прошлом месяце.

Анонимные источники издания заявили, что Хаменеи публично и неоднократно запрещал вести переговоры с Вашингтоном, называя это глупым и идиотским. Однако старшие чиновники, в рамках необычно скоординированных усилий, призвали его изменить курс.

Высшие должностные лица призвали Хаменеи позволить Тегерану вести переговоры с Вашингтоном, даже напрямую, если это необходимо, поскольку в противном случае режим Исламской Республики может быть свергнут.

В то же время, по данным источников, официальные лица сообщили верховному лидеру Ирана, что если страна откажется от переговоров или если переговоры потерпят неудачу, то военные удары по двум основным ядерным объектам Ирана, Натанзе и Фордоу, будут неизбежными.

Как результат, в конце многочасовой встречи Хаменеи уступил. Он дал свое разрешение на переговоры, сначала косвенные, через посредника, а затем, если дела пойдут хорошо, на прямые переговоры между американскими и иранскими переговорщиками.

 

Трамп пытается возобновить переговоры с Ираном

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп пытается возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке.

В частности 7 марта 2025 года президент Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, аятоли Али Хаменеи, в котором предупредил, что Тегеран имеет два варианта:

  • заключить соглашение по своей ядерной программе
  • столкнуться с военными последствиями со стороны США.

Президент США поставил двухмесячный срок для достижения соглашения, пригрозив Ирану "бомбардировками, которых они раньше не видели".

В ответ на это Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".

Однако уже 28 марта Иран прислал официальный ответ на письмо Трампа, в котором сигнализировал о готовности к переговорам.

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