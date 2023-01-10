Верховний комісар ООН з прав людини звинувачує владу Ірану у вбивствах

Він зазначив, що чотири особи, які брали участь у нещодавніх демонстраціях у цій країні, були страчені за останній місяць після прискорених судових процесів, які "не відповідали мінімальним гарантіям справедливого судового розгляду та належної правової процедури, необхідним міжнародним правом в області прав людини, обов'язковим для Ірану, що робить їх страти рівносильними довільного позбавлення життя".

"Використання кримінальних процедур як зброя для покарання людей за здійснення своїх основних прав - наприклад, за участь у демонстраціях або їх організацію - рівносильне вбивству, санкціонованому державою", - сказав Тюрк.

В ООН закликають Тегеран дослухатися до скарг громадян країни - протестувальників, та проводити правові та політичні реформи, необхідні для забезпечення пошани різноманітності думок, прав на свободу вираження думок та зборів, а також поважати та захищати права жінок у всіх сферах життя.

Порушення гарантій належної правової процедури та справедливого судового розгляду, зафіксовані Управлінням ООН з прав людини, включають:

застосування нечітко сформульованих кримінальних положень;

відмова у доступі до адвоката на вибір та у праві на захист;

вимушені зізнання, отримані під тортурами та жорстоким поводженням;

недотримання презумпції невинності;

відмова у реальному праві на оскарження обвинувального вироку.

Тюрк додав, що смертні вироки були винесені після винесення обвинувальних вироків за такими звинуваченнями, як мохаребех ("ведення війни проти Бога") та ефсад-е фель арз ("корупція на землі"), які далеко не відповідають "найтяжчим злочинам".

Спочатку стратили Мохсена Шекарі 8 грудня 2022 року, а через чотири дні стратили Майдірез Раханаварда, всього через 23 дні після його арешту 19 листопада. Третя та четверта страти пройшли 7 січня 2023 року, коли позбавили життя Мохаммада Мехді Карамі та Мохаммада Хоссейні. Усі вони були страчені таємно, без відома їхнім родинам, що саме собою є порушенням міжнародного права у галузі прав людини, зазначили в ООН.

За повідомленнями, щонайменше 17 людей було засуджено до страти, і ще близько 100 звинувачуються у скоєнні злочинів, що караються смертною карою.

Загалом було затримано тисячі людей в Ірані відтоді, як у вересні минулого року спалахнули загальнонаціональні протести після смерті Махсі Аміні, яка померла незабаром після арешту за неправильне носіння хіджабу. Сотні людей загинули внаслідок розгону урядом демонстрантів.

Управління ООН з прав людини отримало інформацію про майбутню кару ще двох осіб - 19-річного Мохаммада Боругані та 22-річного Мохаммада Гобадіу.

Верховний комісар з прав людини ще раз закликав уряд Ірану поважати життя і голос свого народу, запровадити негайний мораторій на страту і припинити їх.