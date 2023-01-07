В ЄС різко відреагували на страту двох протестувальників в Ірані
Європейський союз приголомшений стратою двох іранських протестувальників, які були заарештовані та засуджені до смертної кари у зв’язку з триваючими протестами в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дипломатичну службу Європейського Союзу.
"Це ще одна ознака жорстокого придушення іранською владою демонстрацій цивільного населення", - наголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Він заявив, що ЄС вкотре закликає владу Ірану негайно припинити засуджену практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, а також скасувати нещодавні смертні вироки, які вже були винесені в контексті триваючих протестів, і забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.
"Вони повинні забезпечити, щоб ті, хто перебуває під будь-якою формою затримання чи ув'язнення, не піддавалися жодній формі поганого поводження", - сказав Боррель.
Дипломат наголосив, що Європейський союз все ж закликає Іран суворо дотримуватися своїх зобов’язань, закріплених у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, учасником якого є Іран, адже основні права, включаючи право на свободу вираження поглядів і мирних зібрань, повинні поважатися за будь-яких обставин.
"ЄС знову заявляє про свою тверду та принципову опозицію до застосування смертної кари завжди та за будь-яких обставин. Смертна кара є жорстоким і нелюдським покаранням, яке не є фактором стримування злочинів і є неприпустимим запереченням людської гідності та цілісності", - сказав він.
Боррель також наголосив, що смертна кара є покаранням, яке в разі можливої судової помилки, скасувати вже неможливо.
Нагадаємо, в Ірані стратили за нібито вбивство добровольця воєнізованих формувань під час протестів Мохаммада Мехді Карамі та Сейєда Мохаммада Хоссейні.
Раніше ми писали, що парламент Ірану закликав судову владу "суворо покарати" всіх затриманих громадян, які брали участь у антиурядових протестах. Законодавці назвали протестувальників "muharib", що в шаріаті означає "ворог Бога" і карається стратою
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