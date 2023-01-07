В ЄС різко відреагували на страту двох протестувальників в Ірані

Європейський союз приголомшений стратою двох іранських протестувальників, які були заарештовані та засуджені до смертної кари у зв’язку з триваючими протестами в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дипломатичну службу Європейського Союзу.

"Це ще одна ознака жорстокого придушення іранською владою демонстрацій цивільного населення", - наголосив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Він заявив, що ЄС вкотре закликає владу Ірану негайно припинити засуджену практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, а також скасувати нещодавні смертні вироки, які вже були винесені в контексті триваючих протестів, і забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.

"Вони повинні забезпечити, щоб ті, хто перебуває під будь-якою формою затримання чи ув'язнення, не піддавалися жодній формі поганого поводження", - сказав Боррель.

Дипломат наголосив, що Європейський союз все ж закликає Іран суворо дотримуватися своїх зобов’язань, закріплених у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, учасником якого є Іран, адже основні права, включаючи право на свободу вираження поглядів і мирних зібрань, повинні поважатися за будь-яких обставин.

"ЄС знову заявляє про свою тверду та принципову опозицію до застосування смертної кари завжди та за будь-яких обставин. Смертна кара є жорстоким і нелюдським покаранням, яке не є фактором стримування злочинів і є неприпустимим запереченням людської гідності та цілісності", - сказав він.