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Верховний комісар ООН з прав людини звинувачує владу Ірану у вбивствах

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Вівторок 10 січня 2023 23:46
Верховний комісар ООН з прав людини звинувачує владу Ірану у вбивствах Фото: в ООН звинувачують Іран у вбивствах протестувальників (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Організації Об'єднаних Націй виступили зі звинуваченнями на адресу влади Ірану у порушенні міжнародного права в області прав людини, використанні кримінального переслідування та страти для покарання протестувальників, щоб тримати населення у страху та придушити інакодумство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднену на сайті Організації заяву Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка.

Він зазначив, що чотири особи, які брали участь у нещодавніх демонстраціях у цій країні, були страчені за останній місяць після прискорених судових процесів, які "не відповідали мінімальним гарантіям справедливого судового розгляду та належної правової процедури, необхідним міжнародним правом в області прав людини, обов'язковим для Ірану, що робить їх страти рівносильними довільного позбавлення життя".

"Використання кримінальних процедур як зброя для покарання людей за здійснення своїх основних прав - наприклад, за участь у демонстраціях або їх організацію - рівносильне вбивству, санкціонованому державою", - сказав Тюрк.

В ООН закликають Тегеран дослухатися до скарг громадян країни - протестувальників, та проводити правові та політичні реформи, необхідні для забезпечення пошани різноманітності думок, прав на свободу вираження думок та зборів, а також поважати та захищати права жінок у всіх сферах життя.

Порушення гарантій належної правової процедури та справедливого судового розгляду, зафіксовані Управлінням ООН з прав людини, включають:

  • застосування нечітко сформульованих кримінальних положень;
  • відмова у доступі до адвоката на вибір та у праві на захист;
  • вимушені зізнання, отримані під тортурами та жорстоким поводженням;
  • недотримання презумпції невинності;
  • відмова у реальному праві на оскарження обвинувального вироку.

Тюрк додав, що смертні вироки були винесені після винесення обвинувальних вироків за такими звинуваченнями, як мохаребех ("ведення війни проти Бога") та ефсад-е фель арз ("корупція на землі"), які далеко не відповідають "найтяжчим злочинам".

Спочатку стратили Мохсена Шекарі 8 грудня 2022 року, а через чотири дні стратили Майдірез Раханаварда, всього через 23 дні після його арешту 19 листопада. Третя та четверта страти пройшли 7 січня 2023 року, коли позбавили життя Мохаммада Мехді Карамі та Мохаммада Хоссейні. Усі вони були страчені таємно, без відома їхнім родинам, що саме собою є порушенням міжнародного права у галузі прав людини, зазначили в ООН.

За повідомленнями, щонайменше 17 людей було засуджено до страти, і ще близько 100 звинувачуються у скоєнні злочинів, що караються смертною карою.

Загалом було затримано тисячі людей в Ірані відтоді, як у вересні минулого року спалахнули загальнонаціональні протести після смерті Махсі Аміні, яка померла незабаром після арешту за неправильне носіння хіджабу. Сотні людей загинули внаслідок розгону урядом демонстрантів.

Управління ООН з прав людини отримало інформацію про майбутню кару ще двох осіб - 19-річного Мохаммада Боругані та 22-річного Мохаммада Гобадіу.

Верховний комісар з прав людини ще раз закликав уряд Ірану поважати життя і голос свого народу, запровадити негайний мораторій на страту і припинити їх.

Раніше повідомлялося, що у Євросоюзі різко відреагували на страту протестувальників в Ірані.

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