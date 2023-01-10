Верховный комиссар ООН по правам человека обвиняет власти Ирана в убийствах

В Организации Объединенных Наций выступили с обвинениями в адрес властей Ирана в нарушении международного права в области прав человека, использовании уголовного преследования и смертной казни для наказания протестующих, чтобы держать население в страхе и подавить инакомыслие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованное на сайте Организации заявление Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Он отметил, что четыре человека, участвовавших в недавних демонстрациях в этой стране, были казнены за последний месяц после ускоренных судебных процессов, которые "не соответствовали минимальным гарантиям справедливого судебного разбирательства и надлежащей правовой процедуры, требуемым международным правом в области прав человека, обязательным для Ирана, что делает их казни равносильными произвольному лишению жизни".

"Использование уголовных процедур в качестве оружия для наказания людей за осуществление своих основных прав - например, за участие в демонстрациях или их организацию - равносильно убийству, санкционированному государством", - сказал Тюрк.

В ООН призывают Тегеран прислушиваться к жалобам граждан страны - протестующих, и проводить правовые и политические реформы, необходимые для обеспечения уважения разнообразия мнений, прав на свободу выражения мнений и собраний, а также уважать и защищать права женщин во всех сферах жизни.

Нарушения гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства, зафиксированные Управлением ООН по правам человека, включают:

применение нечетко сформулированных уголовных положений;

отказ в доступе к адвокату по выбору и в праве на защиту;

вынужденные признания, полученные под пытками и жестоким обращением;

несоблюдение презумпции невиновности;

отказ в реальном праве на обжалование обвинительного приговора.

Тюрк добавил, что смертные приговоры были вынесены после вынесения обвинительных приговоров по таким обвинениям, как мохаребех ("ведение войны против Бога") и эфсад-е фель арз ("коррупция на земле"), которые далеко не соответствуют "наиболее тяжким преступлениям".

Сначала казнили Мохсена Шекари 8 декабря 2022 года, а спустя четыре дня казнили Майдиреза Раханаварда, всего через 23 дня после его ареста 19 ноября. Третья и четвертая казни прошли 7 января 2023 года, когда лишили жизни Мохаммада Мехди Карами и Мохаммада Хоссейни. Все они были казнены тайно, без ведома их семей, что само по себе является нарушением международного права в области прав человека, отметили в ООН.

По сообщениям, по меньшей мере 17 человек были приговорены к смертной казни, и еще около 100 обвиняются в совершении преступлений, караемых смертной казнью.

Всего были задержаны тысячи человек в Иране с тех пор, как в сентябре прошлого года вспыхнули общенациональные протесты после смерти Махси Амини, которая скончалась вскоре после ареста за неправильное ношение хиджаба. Сотни людей погибли в результате разгона правительством демонстрантов.

Управление ООН по правам человека получило информацию о предстоящей казни еще двух человек - 19-летнего Мохаммада Боругани и 22-летнего Мохаммада Гобадиу.

Верховный комиссар по правам человека еще раз призвал правительство Ирана уважать жизнь и голос своего народа, ввести немедленный мораторий на смертную казнь и прекратить их.