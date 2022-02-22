Верховная рада завтра проголосует за санкции против Госдумы

Верховная рада завтра, 23 февраля, проголосует за введение санкций против депутатов Государственной думы РФ, поддержавших признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Завтра утром мы будем голосовать за наложение санкций на российскую Думу. Относительно всех депутатов, принимавших это решение о признании этих территорий", - сказал Арахамия.

Напомним, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед ратифицировали это решение.

Отметим, сегодня Евросоюз одобрил первый пакет санкций против России за признание "ЛДНР". В список также внесли 351 члена Госдумы.

Как сообщало РБК-Украина, Британия ввела санкции против пяти российских банков и друзей Путина.