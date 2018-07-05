Верховная рада может уйти на каникулы с 6 июля, - источник

В Верховной раде возможно создание новой коалиции

Во время вечернего заседания в четверг, 5 июля, народные депутаты могут проголосовать за календарный план на следующую сессию Верховной рады без депутатов от "Блока Петра Порошенко" (БПП). Как сообщил источник РБК-Украина во фракции "Народный фронт", после этого Рада может закрыть пленарную неделю до сентября.

"Парламент может сейчас продемонстрировать, что он способен даже без БПП работать. Вполне вероятно, что парламент сейчас может проголосовать за календарный план на следующую сессию без БПП, закрыть сессию, все равно на следующую неделю никакой работы не планировалось. То есть уйти на каникулы до сентября", - информирует источник.

Также в НФ уточними, что в случае достаточного количества голосов для воплощения такого плана, это может означать, что в парламенте могут создать новую коалицию.

"Если будут голоса, это будет означать, что центр принятия решений наконец перенесено в середину парламента. Потому что пока что это было ручное управление", - добавил источник.

В то же время в БПП подтверждают, что такой вариант является вполне возможным.

"Могут закрыть пленарную неделю, К тому идет. Это вполне вероятно. Но это не совсем пойти на каникулы. Ведь есть еще одна неделя, на которой Верховная рада может работать в комитетах, в округах", - прокомментировали РБК-Украина в БПП.

Напомним, во фракции "Блока Петра Порошенко", которая 5 июля 2018 года покинула зал заседаний парламента, заявили, что вернутся в случае рассмотрения вопроса о Центральной избирательной комиссии и поправки об апелляционной норме Высшего антикоррупционного суда.