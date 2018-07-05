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Верховна рада може піти на канікули з 6 липня, - джерело

НовиниПолітика    05.07.2018 - 15:50
Фото: Верховна рада (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Верховній раді можливе створення нової коаліції

Під час вечірнього засідання у четвер, 5 липня, народні депутати можуть проголосувати за календарний план на наступну сесію Верховної ради без депутатів від "Блоку Петра Порошенка" (БПП). Як повідомило джерело РБК-Україна у фракції "Народний фронт", після цього Рада може закрити пленарний тиждень до вересня.

"Парламент може зараз продемонструвати, що він здатний навіть без БПП працювати. Цілком ймовірно, що парламент наразі може проголосувати за календарний план на наступну сесію без БПП, закрити сесію, все одно на наступний тиждень ніякої роботи не планувалось. Тобто піти на канікули до вересня", - інформує джерело.

Також у НФ уточними, що у разі достатньої кількості голосів для втілення такого плану, це може означати, що у парламенті можуть створити нову коаліцію.

"Якщо будуть голоси, це буде означати, що центр прийняття рішень нарешті перенесено в середину парламенту. Бо поки що це було ручне управління", - додало джерело.

Водночас у БПП підтверджують, що такий варіант є цілком можливим.

"Можуть закрити пленарний тиждень, До того йде. Це цілком ймовірно.  Але це не зовсім на піти канікули. Адже є ще один тиждень, на якому Верховна рада може  працювати у комітетах, на округах", - прокоментували РБК-Україна у БПП.

Нагадаємо, у фракції "Блоку Петра Порошенка", котра 5 липня 2018 року покинула залу засідань парламенту, заявили, що повернуться у разі розгляду питання про Центральну виборчу комісію та поправки  про апеляційну норму Вищого антикорупційного суду.

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Теги публікації: Парламент, Народний фронт, Верховна Рада, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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