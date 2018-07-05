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Фракція БПП повернеться в зал у разі розгляду питання про ЦВК та поправки до ВАКС

НовиниПолітика    05.07.2018 - 14:42
Фото: Артур Герасимов (УНІАН)
Фото: Артур Герасимов (УНІАН)

Окрім ЦВК ще має бути ухвалена одна поправка для початку роботи ВАКС

Фракція "Блоку Петра Порошенка" (БПП) повернеться в зал засідань парламенту в разі розгляду питання про Центральну виборчу комісію (ЦВК) та поправки  про апеляційну норму Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Фракція БПП повернеться в сесійний зал для розгляду тільки одного питання, окрім ЦВК. Це питання, яке стосується створення антикорупційного суду",- повідомив Герасимов.

Як уточнила нардеп від БПП Ірина Луценко, має бути розглянута поправка про апеляційну норму.

"У нас залишається єдине питання для того, щоб антикорупційний суд запрацював - це до другого читання розглянути зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів" і розглянути питання поправки", - додала Луценко.

Нагадаємо, фракція БПП сьогодні, 5 липня 2018, прийняла рішення на своєму засіданні про те, що не буде голосувати за будь-які рішення в разі непідтримки питання Центральної виборчої комісії.

Зазначимо, що сьогодні парламент відмовився голосувати за питання оновлення ЦВК.

БПП припинила роботу у сесійній залі до додаткових консультацій ЦВК має бути представлена всіма парламентськими партіями, а не монополізовуватись владою, - "Відродження"
Теги публікації: Центральна виборча комісія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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