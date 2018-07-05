Фракція БПП повернеться в зал у разі розгляду питання про ЦВК та поправки до ВАКС

Окрім ЦВК ще має бути ухвалена одна поправка для початку роботи ВАКС

Фракція "Блоку Петра Порошенка" (БПП) повернеться в зал засідань парламенту в разі розгляду питання про Центральну виборчу комісію (ЦВК) та поправки про апеляційну норму Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Фракція БПП повернеться в сесійний зал для розгляду тільки одного питання, окрім ЦВК. Це питання, яке стосується створення антикорупційного суду",- повідомив Герасимов.

Як уточнила нардеп від БПП Ірина Луценко, має бути розглянута поправка про апеляційну норму.

"У нас залишається єдине питання для того, щоб антикорупційний суд запрацював - це до другого читання розглянути зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів" і розглянути питання поправки", - додала Луценко.

Нагадаємо, фракція БПП сьогодні, 5 липня 2018, прийняла рішення на своєму засіданні про те, що не буде голосувати за будь-які рішення в разі непідтримки питання Центральної виборчої комісії.

Зазначимо, що сьогодні парламент відмовився голосувати за питання оновлення ЦВК.