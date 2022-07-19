Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения

В целом за соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов.

В законопроекте говорится, что дату переписи будет утверждать Кабинет министров. При этом получать данные для переписи предлагается, в частности, заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.

Кроме того, для проведения переписи населения нельзя привлекать к выполнению работ граждан Украины, которые: