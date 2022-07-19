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Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения

Фото: Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения в Украине. Ее будут проводить не реже, чем раз в десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

В целом за соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов.

В законопроекте говорится, что дату переписи будет утверждать Кабинет министров. При этом получать данные для переписи предлагается, в частности, заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.

Кроме того, для проведения переписи населения нельзя привлекать к выполнению работ граждан Украины, которые:

  • по решению суда признаны недееспособными или дееспособность которых ограничена;
  • имеют хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению порученных работ;
  • имеют судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица).

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что электронная перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Украина станет второй страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.

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УкраинаВерховная радаПерепись населения