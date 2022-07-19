Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения в Украине. Ее будут проводить не реже, чем раз в десять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
В целом за соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов.
В законопроекте говорится, что дату переписи будет утверждать Кабинет министров. При этом получать данные для переписи предлагается, в частности, заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.
Кроме того, для проведения переписи населения нельзя привлекать к выполнению работ граждан Украины, которые:
Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что электронная перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года.
Ранее сообщалось, что Украина станет второй страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.