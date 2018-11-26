Верховна рада збереться для вирішення питання військового стану

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Військовий стан може бути введеним на 60 діб

Верховна рада України збереться на позачергове засідання для вирішення питання оголошення війського стану в Україні. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як Президент, як Верховний головнокомандувач ЗСУ, відповідно до Конституції, підтримую рішення Воєнного кабінету винести на РНБО питання про запровадження воєнного стану та звернення до ВР, щодо розгляду відповідного рішення на позачерговому засіданні", - заявив Порошенко

За його словами, воєнний стан може бути введений на 60 діб.

"Я звертаюсь до Верховної ради уважно поставитись, зібратись на позачергову сесію. Сподіваюсь, завтра Верховна рада прийме відповідальне рішення…. Закликаю народних депутатів прибути в Київ на надзвичайне засідання ВР, щоб у закритому режимі оговорити проект рішення і негайного його ухвалити", - заявив Порошенко

Нагадаємо, РНБО рекомендувало ввести воєнний стан в Україні. За словами глави держави Петра Порошенка, Верховна рада вже завтра збереться на засідання для прийняття рішення про введення воєнного стану.