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Разумков: Верховная рада продолжит работу, несмотря на карантин

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 08:19
Разумков: Верховная рада продолжит работу, несмотря на карантин
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков отметил, что Рада меняет формат работы

Верховная рада продолжит работу, несмотря на карантинные меры в Украине из-за коронавируса. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что Рада меняет формат, но не закрывается на карантин.

"Верховная Рада продолжает работу, потому что мы понимаем ответственность, которая лежит на нас и на президенте Украины", - заявил Разумков.

Отметим, сегодня Рада собралась на внеочередное заседание для голосования за ряд инициатив по противодействию коронавируса.

В частности, Раде предлагают предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Соответствующий законопроект будет действовать только три месяца. Он также предусматривает оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня; возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса; предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск и прочее.

Впрочем, ранее глава парламента заявил, что в Верховной раде не видят оснований для введения чрезвычайного положения.

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