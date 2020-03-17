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Разумков: Верховна рада продовжить роботу, попри карантин

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 08:19
Разумков: Верховна рада продовжить роботу, попри карантин
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков зазначив, що Рада змінює формат роботи

Верховна рада продовжить роботу попри карантинні заходи в Україні через коронавірус. Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що Рада змінює формат, але не закривається на карантин.

"Верховна рада продовжує роботу, тому що ми розуміємо відповідальність, яка лежить на нас і на президентові України",- заявив Разумков.

Зазначимо, сьогодні Рада зібралась на позачергове засідання для голосування за ряд ініціатив щодо протидії коронавірусу.

Зокрема, Раді пропонують передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом. Відповідний законопроект буде діяти тільки три місяці. Він також передбачає оперативну закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня; можливість 100% передоплати за товари і послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу; надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку та інше.

Втім, раніше глава парламенту заявив, що у Верховній раді не бачать підстав для введення надзвичайного стану

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