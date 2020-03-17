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Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 08:09
Разумков открыл внеочередное заседание Рады
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

На заседании нардепы рассмотрят законы для предотвращения пандемии коронавируса

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента, в ходе которого нардепы примут ряд законодательных инициатив в рамках предотвращения распространению коронавируса в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, ранее спикер ВР анонсировал, что график работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса. По его словам, до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

Так, ранее глава парламента заявил, что в Верховной раде не видят оснований для введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Спикер также заявил, что вопрос введения ЧП не был принят на заседании СНБО.

Подчеркнем, Раде предлагают предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Соответствующий законопроект будет действовать только три месяца. Он также предусматривает оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня; возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса; предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск и прочее.

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Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеДмитрий РазумковКоронавирус
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