Рада намерена изменить экологические нормы при ввозе грузовиков и автобусов

На сегодняшний день в Украину запрещено импортировать автомобили ниже экологического стандарта "Евро-5". Законопроект позволит ввозить технику не только во время военного положения, но и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены, но не позднее 31 декабря 2023 года.

В законопроекте указаны и определенные ограничения. Так ввоз техники разрешат только юридическим лицам для собственного пользования. Кроме того, в течение трех лет после ввоза запрещается продажа таких транспортных средств.