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Верховна Рада має намір скасувати екологічні норми при ввезенні вантажівок і автобусів

Вантажівка стандарту "ЄВРО-3" (Фото: infonews.org.ua)
Автор: Константин Широкун

Для ввезеної в Україну комерційної техніки – автобусів, вантажівок і машин спеціального призначення – депутати Верховної Ради пропонують пом'якшити екологічні вимоги й дозволити імпорт авто екологічного стандарту "Євро-3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

На сьогодні в Україну заборонено імпортувати автомобілі нижче екологічного стандарту "Євро-5". Законопроект дозволить ввозити техніку не тільки під час воєнного стану, а й протягом 12 місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

У законопроекті вказані й певні обмеження. Так ввезення техніки дозволять тільки юридичним особам для власного користування. Крім того, протягом трьох років після ввезення забороняється продаж таких транспортних засобів.

Раніше ми повідомляли, що Кабмін визначив три пункти пропуску для автомобілів, куплених громадянами за кордоном. Ввозити придбані машини можна через "Устилуг", "Грушів"і" Малий Березний".

Також раніше стало відомо, що в Україні з автомобільних номерів видалять кілька символів. На номерних знаках для електромобілів пропадуть літери "Z" і "V". Їх замінить літера "Y".

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