Верховна Рада має намір скасувати екологічні норми при ввезенні вантажівок і автобусів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

На сьогодні в Україну заборонено імпортувати автомобілі нижче екологічного стандарту "Євро-5". Законопроект дозволить ввозити техніку не тільки під час воєнного стану, а й протягом 12 місяців після його припинення або скасування, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

У законопроекті вказані й певні обмеження. Так ввезення техніки дозволять тільки юридичним особам для власного користування. Крім того, протягом трьох років після ввезення забороняється продаж таких транспортних засобів.