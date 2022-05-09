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Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 10:08
Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей Фото: Кабмин определил три пункта пропуска для нерастаможенных авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров определил три пункта пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины. Это "Устилуг", "Грушев" и "Малый Березный".

Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 3 мая 2022 г. № 354-р.

Согласно документу, перемещение проводится в:

  • пункте пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения "Устилуг";
  • международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Грушев";
  • международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Малый Березный".

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

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Кабинет Министров Украины
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