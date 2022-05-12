ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рада намерена изменить экологические нормы при ввозе грузовиков и автобусов

Новина українською →
Киев, Четверг 12 мая 2022 06:55
Рада намерена изменить экологические нормы при ввозе грузовиков и автобусов Грузовик стандарта "Евро-3" (Фото: infonews.org.ua)
Автор: Константин Широкун

Для ввозимой в Украину коммерческой техники – автобусов, грузовиков и машин специального назначения – депутаты Верховной Рады предлагают смягчить экологические требования и разрешить импорт авто экологического стандарта "Евро-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

На сегодняшний день в Украину запрещено импортировать автомобили ниже экологического стандарта "Евро-5". Законопроект позволит ввозить технику не только во время военного положения, но и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены, но не позднее 31 декабря 2023 года.

В законопроекте указаны и определенные ограничения. Так ввоз техники разрешат только юридическим лицам для собственного пользования. Кроме того, в течение трех лет после ввоза запрещается продажа таких транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что Кабмин определил три пункта пропуска для автомобилей, купленных гражданами за границей. Ввозить приобретенные машины можно через "Устилуг", "Грушев" и "Малый Березный".

Также ранее стало известно, что в Украине из автомобильных номеров удалят несколько символов. На номерных знаках для электромобилей пропадут буквы "Z" и "V". Их заменит литера "Y".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Растаможка евроблях Импорт автомобилей Вторжение России в Украину
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область