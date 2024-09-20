UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Верховна Рада розпочала розгляд проєкт бюджету-2025: як відбуватиметься процес

Фото: Рада прийняла бюджет-2025 до відома (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада України розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2025 рік. Це перший етап тривалого процесу, який повинен закінчиться за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту, яку вів народний депутат Олексій Гончаренко у Youtube.

Перед цим уряд представив проєкт №12000 у сесійній залі. Доповідачем був міністр фінансів Сергій Марченко.

Постанова про відхилення проєкт не набрала необхідних голосів. Таким чином, Рада ухвалила проєкт держбюджету-2024 до відома.

Як заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, проєкт бюджету прийнято до відома "для подальшої роботи".

Бюджетний процес

Кабмін має подати проєкт держбюджету наступного року до 15 вересня. Відповідно до процедури, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Якщо документ прийнято до розгляду, то розпочинається підготовка до першого читання.

У депутатів буде 10 днів, щоб подати свої пропозиції до бюджету до 1 жовтня. Після висновків профільного комітету до 20 жовтня має відбутися перше читання.

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада року.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проєкт, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

У цілому закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.

Проєкт бюджету

Кабінет міністрів продав проєкт бюджету на 2025 рік до 15 вересня, як це передбачено Бюджетним кодексом.

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2,177 млрд гривень).

Водночас передбачено скорочення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень. Уряд планує заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДержбюджетВерховна рада