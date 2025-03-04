Верховна Рада подякувала Трампу за надану допомогу, яка сприяла стабілізації фронту

Верховна Рада України офіційно звернулася до президента США Дональда Трампа, Конгресу та народу Америки. Український парламент подякував за надану допомогу, яка сприяла стабілізації ситуації на лінії фронту, а також висловив подяку американському президенту за миротворчі зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Звернення було опубліковано повністю на англійській мові. У парламенті зазначили, що внесок США як стратегічного партнера України - мав вирішальне значення серед міжнародних союзників на підтримку нашої країни а найскладніші часи її історії.

"Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку подяку президенту Дональду Трампу, Конгресу США та американському народові за тверду й послідовну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Далі у зверненні сказано, що Україна глибоко поважає прагнення американського народу до всеосяжного відновлення світового лідерства Сполучених Штатів. Водночас наша країна твердо переконана, до лідерство США на міжнародній арені нерозривно пов'язано:

із захистом ідеалів свободи і демократії;

дотриманням міжнародних домовленостей;

надійністю у відносинах із союзниками і друзями.

"Ми переконані, що безпека та стабільний розвиток нашої країни забезпечуються незмінною підтримкою Сполучених Штатів і відображають цінності, які лягли в основу історичного успіху Америки, надихаючи мільйони українців", - написано у зверненні.

Рада наголосила, що нині підтримка від США як ніколи важлива для українського народу, Сил безпеки та оборони України, а також для забезпечення безпеки і стабільності на всьому європейському континенті.

Парламент підкреслив, що народ України бажає миру більше, ніж будь-хто інший у світі, і вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть мати вирішальне значення для якнайшвидшого припинення бойових дій і досягнення миру як для нашої країни, так і для Європи та всього світу.

"Верховна Рада України вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США, особливо у сфері розвідки найважливіших корисних копалин", - йдеться у повідомленні.

Резюмуючи парламент підтвердив, що Україна має залишатися незалежною і суверенною державою, а український народ - вільним і нескореним.

"Разом ми сильніші", - додали у Раді.