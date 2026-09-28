Верховна Рада переїде із Києва? Стефанчук дав чітку відповідь

Чутки про переїзд

Голова парламенту заявив, що Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова. Стефанчук закликав не розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності.

"Український парламент працював з першого дня війни і, доки буде можливість, працюватиме в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не поширювали жодних міфів", - сказав Стефанчук журналістам у понеділок, 28 вересня.

Що сказав Стефанчук

Таким чином, йдеться саме про продовження роботи парламенту у Києві. Голова Верховної Ради зробив заяву у відповідь на запитання про те, чи планує парламент переїхати до Львова та проводити там пленарні засідання та голосування.