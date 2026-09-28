Верховная Рада переедет из Киева? Стефанчук дал четкий ответ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможном переносе работы парламента из Киева во Львов. По его словам, Рада продолжит работать в здании на улице Грушевского, 5, пока для этого будут возможности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Руслана Стефанчука.
Председатель парламента заявил, что Верховная Рада не планирует переносить свою работу во Львов. Стефанчук призвал не распространять информацию, которая не соответствует действительности.
"Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в помещении на Грушевского, 5. На этом точка, и давайте поставим все точки над "и" для того, чтобы мы не распространяли никакие мифы", - сказал Стефанчук журналистам в понедельник, 28 сентября.
Таким образом, речь идет именно о продолжении работы парламента в Киеве. Председатель Верховной Рады сделал заявление в ответ на вопрос о том, планирует ли парламент переехать во Львов и проводить там пленарные заседания и голосования.
Напоминаем, что в период 26-дневного перерыва между пленарными заседаниями Верховная Рада продолжает работу в комитетах, рабочих группах и специальных комиссиях. В пресс-службе парламента подчеркнули, что распространяющаяся информация о "каникулах" депутатов не соответствует действительности, поскольку работа продолжается, хотя и вне сессионного зала.