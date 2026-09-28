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Верховна Рада переїде із Києва? Стефанчук дав чітку відповідь

14:51 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Анастасія Никончук
Верховна Рада переїде із Києва? Стефанчук дав чітку відповідь Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (rada gov ua)
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про можливе перенесення роботи парламенту з Києва до Львова. За його словами, Рада продовжить працювати у приміщенні на вулиці Грушевського, 5, поки для цього будуть можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Руслана Стефанчука.

Чутки про переїзд

Голова парламенту заявив, що Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова. Стефанчук закликав не розповсюджувати інформацію, яка не відповідає дійсності.

"Український парламент працював з першого дня війни і, доки буде можливість, працюватиме в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка, і давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не поширювали жодних міфів", - сказав Стефанчук журналістам у понеділок, 28 вересня.

Що сказав Стефанчук

Таким чином, йдеться саме про продовження роботи парламенту у Києві. Голова Верховної Ради зробив заяву у відповідь на запитання про те, чи планує парламент переїхати до Львова та проводити там пленарні засідання та голосування.

Нагадуємо, що у період 26-денної перерви між пленарними засіданнями Верховна Рада продовжує роботу у комітетах, робочих групах та спеціальних комісіях. У прес-службі парламенту підкреслили, що інформація про "канікули" депутатів, що поширюється, не відповідає дійсності, оскільки робота триває, хоча і поза сесійною залою.

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