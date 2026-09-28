Верховная Рада переедет из Киева? Стефанчук дал четкий ответ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию о возможном переносе работы парламента из Киева во Львов. По его словам, Рада продолжит работать в здании на улице Грушевского, 5, пока для этого будут возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Руслана Стефанчука.

Слухи о переезде

Председатель парламента заявил, что Верховная Рада не планирует переносить свою работу во Львов. Стефанчук призвал не распространять информацию, которая не соответствует действительности.

"Украинский парламент работал с первого дня войны и, пока будет возможность, будет работать в помещении на Грушевского, 5. На этом точка, и давайте поставим все точки над "и" для того, чтобы мы не распространяли никакие мифы", - сказал Стефанчук журналистам в понедельник, 28 сентября.

Что сказал Стефанчук

Таким образом, речь идет именно о продолжении работы парламента в Киеве. Председатель Верховной Рады сделал заявление в ответ на вопрос о том, планирует ли парламент переехать во Львов и проводить там пленарные заседания и голосования.