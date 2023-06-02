Президент Естонії про воєнні злочини: верхівка Росії має опинитися за ґратами

"Отже, я не хочу жити у світі, де треба вести діалог з дітовбивцями. З тими, хто бомбардує лікарні, дитячі садки, школи. Їхнє місце за ґратами", - йдеться у заяві.

За його словами, злочин має дістати гідне покарання. Злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини ніколи не можуть залишитися без кари.

"І ми маємо почати від самої верхівки. Міжнародна спільнота підтримує створення Міжнародного спеціального трибуналу для того, щоб правосуддя взяло гору", - сказав Каріс.

Спеціальний трибунал щодо агресії Росії

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії, вже входять 36 країн.

Зараз Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи такого трибуналу. При цьому точаться дискусії, які є "непростим процесом". Також очікується й розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

"Щоб трибунал ухвалив перші вироки або сформував певні списки, його потрібно утворити. І ту модель, яку обирає Україна для себе, вона як поштовх до цього розглядає голосування за резолюцію Генасамблеї ООН", - сказав Жовква.