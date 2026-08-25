У вересні ставки за депозитами можуть зрости до 18%: що буде з гривневими вкладами

Українські банки у вересні можуть посилити конкуренцію за кошти вкладників. Найпривабливіші гривневі депозити здатні пропонувати до 17,5–18% річних, тоді як середні ставки можуть становити 13,5–15%.

Що відбуватиметься зі ставками за депозитами та чому банки можуть активніше боротися за гривневий ресурс, – для РБК-Україна розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов .

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Середні ставки за гривневими депозитами у вересні можуть становити 13,5–15% річних.

Найпривабливіші пропозиції з бонусними умовами можуть сягати 17,5–18% річних.

Окремі банки можуть підвищити дохідність вкладів приблизно на 0,3–0,5 в. п.

Основна конкуренція за вкладників розгорнеться у сегменті строкових депозитів.

Для банків важливими залишатимуться не лише ставки, а й умови поповнення, дострокового розірвання та додаткові бонуси.

Дорожчий гривневий ресурс може вплинути і на кредитні ставки.

Банки посилять конкуренцію за вкладників

За словами Сергія Мамедова, восени банківський сектор може перейти до активнішої конкуренції одразу за двома напрямами – за кошти вкладників та якісних позичальників.

На ринку наразі працюють 59 банків із банківською ліцензією, а депозитні пропозиції залишаються досить різноманітними. У відкритих фінансових каталогах представлені понад 20 банків і більш як 200 актуальних депозитних програм.

Після підвищення облікової ставки НБУ до 15,5% банки отримали додатковий стимул переглядати дохідність строкових вкладів.

''Восени боротьба за вкладника може стати помітнішою. Банкам потрібен прогнозований гривневий ресурс, тому найбільша конкуренція, ймовірно, розгорнеться у сегменті строкових депозитів'', – зауважив Сергій Мамедов.

За його словами, клієнтам варто звертати увагу не лише на розмір відсотків. Значення мають також строк розміщення коштів, можливість поповнення депозиту, умови дострокового розірвання та додаткові бонуси.

Якими можуть бути ставки за депозитами

Базовий прогноз передбачає, що середні ставки за гривневими депозитами у вересні перебуватимуть у межах 13,5–15% річних.

Водночас окремі банки можуть пропонувати більш дохідні продукти. За наявності бонусних умов ставка може сягати 17,5–18% річних. Порівняно з літніми показниками окремі фінустанови можуть збільшити дохідність приблизно на 0,3–0,5 відсоткового пункту.

Таким чином, підвищення ставок, за прогнозом банкіра, буде радше точковим і пов’язаним із конкуренцією за стабільний ресурс, ніж загальним різким переглядом умов на всьому ринку.

Що буде з кредитами

Зміни на депозитному ринку можуть позначитися і на вартості банківського фінансування. За базового сценарію ставки за стандартними кредитами можуть зрости приблизно на 0,5–1 в. п.

Водночас Мамедов не очікує згортання кредитування. Банки продовжать конкурувати за платоспроможних клієнтів, використовуючи власні програми, партнерські пропозиції та спеціальні умови для окремих категорій позичальників.

''Фактично восени банки опиняться між двома завданнями: з одного боку, необхідно запропонувати вкладникові достатню дохідність, щоб гривневі заощадження залишалися привабливими, а з іншого – не зробити кредит надто дорогим для клієнта. Саме пошук цього балансу значною мірою й визначатиме ситуацію на банківському ринку'', – підсумував банкір.