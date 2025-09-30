Вересневе падіння цін є природним явищем для енергоринку, - Плачков

У вересні цього року ціни на електроенергію в Україні впали, і це не стало несподіванкою для ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністра палива та енергетики Івана Плачкова.
"Що стосується періоду серпень-вересень, то це абсолютно природне явище для роботи енергоринку. Якщо влітку високі температури, споживання було дуже високе, а у нас було літо спекотне, в цілому, то в цей період, після літа, початок осінь, серпень-вересень, температури впали, і тому споживання зменшилось", - пояснив експерт.
Він наголосив, що вересневий спад - це звичайний сезонний ефект після літнього піку споживання, а також наслідок високої генерації, зокрема сонячної.
"Ну це природно, це природно. Не треба звертати, то на металургів, на промисловість, що ціна висока, а ціна стала низька. Тепер трейдери кажуть, ой низька ціна, караул і так далі. Для ринкової економіки це абсолютно можливо", - підкреслив Плачков.
Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року.
За словами експерта з енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріана Прокіпа, ключовими чинниками падіння ціни на ринку електроенергії стали поєднання кількох факторів: вихід з ремонтів атомних блоків, сезонне зниження попиту та зростання генерації з відновлюваних джерел.
Також раніше експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслав Ігнатьєв розповів, що падіння цін на електрику на РДН у вересні засвідчило прозорість ринку.