Падіння цін на РДН у вересні засвідчило прозорість ринку, - Ігнатьєв

У вересні ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2025 року. Це стало відчутним ударом для трейдерів, проте водночас засвідчило формування прозорого конкурентного середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслава Ігнатьєва.

"Оскільки більшість трейдерів понесли збитки. Ми вперше за історію нового ринку електричної енергії, який почався з липня 2019 року, відчули нарешті прозорий відкритий ринок енергії", - наголосив експерт.

За його словами, ключовим фактором стало зростання пропозиції від відновлюваних джерел.

"Коли на ринок на добу наперед виходить велика пропозиція,в першу чергу від "зеленої генерації" - це вітер і сонце, і вони обвалюють ціни", - пояснив Ігнатьєв.

Таким чином, конкуренція зламала усталені цінові практики та розширила можливості для менших гравців.

"Тут виграли і виробники, в першу чергу - це малі підприємства, які вільно вийшли на ринок в свої пропозиції і запропонували дешевше, ніж пропонують інші великі компанії. З другого боку, виграв великий бізнес, який купує електричну енергію на ринку на добу наперед. Єдиний, хто програв, - це великі гравці, і програли в цьому, звісно, трейдери", - підкреслив експерт.

Ігнатьєв додав, що здешевлення електроенергії має також сезонний характер - через низький попит восени та повернення в роботу блоків АЕС після ремонтів. Водночас він зазначив: навіть якщо ціни зростуть із початком опалювального сезону, ринкові правила вже змінилися - і трейдерам доведеться адаптовувати свої стратегії.