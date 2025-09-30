Вересневе падіння цін є природним явищем для енергоринку, - Плачков

У вересні цього року ціни на електроенергію в Україні впали, і це не стало несподіванкою для ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ради Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністра палива та енергетики Івана Плачкова.

"Що стосується періоду серпень-вересень, то це абсолютно природне явище для роботи енергоринку. Якщо влітку високі температури, споживання було дуже високе, а у нас було літо спекотне, в цілому, то в цей період, після літа, початок осінь, серпень-вересень, температури впали, і тому споживання зменшилось", - пояснив експерт.

Він наголосив, що вересневий спад - це звичайний сезонний ефект після літнього піку споживання, а також наслідок високої генерації, зокрема сонячної.

"Ну це природно, це природно. Не треба звертати, то на металургів, на промисловість, що ціна висока, а ціна стала низька. Тепер трейдери кажуть, ой низька ціна, караул і так далі. Для ринкової економіки це абсолютно можливо", - підкреслив Плачков.