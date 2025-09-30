Сентябрьское падение цен является естественным явлением для энергорынка, - Плачков

В сентябре этого года цены на электроэнергию в Украине упали, и это не стало неожиданностью для рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра топлива и энергетики Ивана Плачкова.

"Что касается периода август-сентябрь, то это абсолютно естественное явление для работы энергорынка. Если летом высокие температуры, потребление было очень высокое, а у нас было лето жаркое, в целом, то в этот период, после лета, начало осени, август-сентябрь, температуры упали, и поэтому потребление уменьшилось", - пояснил эксперт.

Он отметил, что сентябрьский спад - это обычный сезонный эффект после летнего пика потребления, а также следствие высокой генерации, в частности солнечной.

"Ну это естественно, это естественно. Не надо обращать, то на металлургов, на промышленность, что цена высокая, а цена стала низкая. Теперь трейдеры говорят, ой низкая цена, караул и так далее. Для рыночной экономики это абсолютно возможно", - подчеркнул Плачков.