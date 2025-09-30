Сентябрьское падение цен является естественным явлением для энергорынка, - Плачков
В сентябре этого года цены на электроэнергию в Украине упали, и это не стало неожиданностью для рынка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра топлива и энергетики Ивана Плачкова.
"Что касается периода август-сентябрь, то это абсолютно естественное явление для работы энергорынка. Если летом высокие температуры, потребление было очень высокое, а у нас было лето жаркое, в целом, то в этот период, после лета, начало осени, август-сентябрь, температуры упали, и поэтому потребление уменьшилось", - пояснил эксперт.
Он отметил, что сентябрьский спад - это обычный сезонный эффект после летнего пика потребления, а также следствие высокой генерации, в частности солнечной.
"Ну это естественно, это естественно. Не надо обращать, то на металлургов, на промышленность, что цена высокая, а цена стала низкая. Теперь трейдеры говорят, ой низкая цена, караул и так далее. Для рыночной экономики это абсолютно возможно", - подчеркнул Плачков.
Цены на рынке электроэнергии в сентябре
Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.
По словам эксперта по энергетике "Украинского института будущего" Андриана Прокипа, ключевыми факторами падения цены на рынке электроэнергии стали сочетание нескольких факторов: выход из ремонтов атомных блоков, сезонное снижение спроса и рост генерации из возобновляемых источников.
Также ранее эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев рассказал, что падение цен на электричество на РСВ в сентябре показало прозрачность рынка.