Главная » Бизнес » Энергетика

Сентябрьское падение цен является естественным явлением для энергорынка, - Плачков

Вторник 30 сентября 2025 17:15
Сентябрьское падение цен является естественным явлением для энергорынка, - Плачков Фото: цены на энергорынке снизились в сетнябре (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В сентябре этого года цены на электроэнергию в Украине упали, и это не стало неожиданностью для рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра топлива и энергетики Ивана Плачкова.

"Что касается периода август-сентябрь, то это абсолютно естественное явление для работы энергорынка. Если летом высокие температуры, потребление было очень высокое, а у нас было лето жаркое, в целом, то в этот период, после лета, начало осени, август-сентябрь, температуры упали, и поэтому потребление уменьшилось", - пояснил эксперт.

Он отметил, что сентябрьский спад - это обычный сезонный эффект после летнего пика потребления, а также следствие высокой генерации, в частности солнечной.

"Ну это естественно, это естественно. Не надо обращать, то на металлургов, на промышленность, что цена высокая, а цена стала низкая. Теперь трейдеры говорят, ой низкая цена, караул и так далее. Для рыночной экономики это абсолютно возможно", - подчеркнул Плачков.

Цены на рынке электроэнергии в сентябре

Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.

По словам эксперта по энергетике "Украинского института будущего" Андриана Прокипа, ключевыми факторами падения цены на рынке электроэнергии стали сочетание нескольких факторов: выход из ремонтов атомных блоков, сезонное снижение спроса и рост генерации из возобновляемых источников.

Также ранее эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев рассказал, что падение цен на электричество на РСВ в сентябре показало прозрачность рынка.

