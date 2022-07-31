ua ru
Вс, 31 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верещук: Россия не отвечает на требование вернуть тела убитых пленных в Еленевке

Новина українською →
Украина, Воскресенье 31 июля 2022 16:26
Верещук: Россия не отвечает на требование вернуть тела убитых пленных в Еленевке Фото: Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины (facebbok.com/vereschuk.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

Россия до сих пор не отвечает Украине на требование возвращения тел убитых пленных в Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук во время брифинга в Кременчуге.

Она назвала события в Еленевке страшной трагедией и преступлением против человечества и человечности.

"За это должно быть наказание персональное. Требуем, чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление. После возвращения тел. Омбудсмен сделал заявление, мы как уполномоченные тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет", - заявила Верещук.

Она считает, что все сообщество должно среагировать на преступление России в Еленевке и принять решения, которые остановят Россию и ее террористические действия.

"Пока наша цивилизация под угрозой", - утверждает Верещук.

Напомним, опубликованные новые спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке до и после убийства украинских военных.

Россия не дала доступ представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) к украинским пленным в колонии Еленовки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника