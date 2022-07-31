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Верещук: Росія не відповідає на вимогу повернути тіла вбитих полонених в Оленівці

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Україна, Неділя 31 липня 2022 16:26
Верещук: Росія не відповідає на вимогу повернути тіла вбитих полонених в Оленівці Фото: Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр України (facebbok.com/vereschuk.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія досі не відповідає Україні на вимогу повернення тіл убитих полонених в Оленівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук під час брифінгу в Кременчуці.

Вона назвала події в Оленівці страшною трагедією та злочином проти людства та людяності.

"За це має бути покарання персональне. Вимагаємо, щоб Росію визнали державою-спонсором тероризму. Це міжнародний злочин. Після повернення тіл. Омбудсмен зробив заяву, ми як уповноважені теж запити зробили. Поки відповіді від Росії немає", - заявила Верещук.

Вона вважає, що вся спільнота має зреагувати на злочин Росії в Оленівці та ухвалити рішення, які зупинять Росію та її терористичні дії.

"Поки що наша цивілізація під загрозою", - стверджує Верещук.

Нагадаємо, опубліковані нові супутникові знімки колонії в окупованій Оленівці до та після вбивства українських військових.

Росія не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до українських полонених у колонії Оленівки.

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