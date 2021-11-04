Верещук о реинтеграции Донбасса и Крыма: это не 25 лет, это намного меньше

Новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук уверена, что для их реинтеграции нужно намного меньше 25 лет. Но все зависит от того, как будет работать украинская сторона.

В частности, она не согласна с позицией предыдущего министра Алексея Резникова о том, что на реинтеграцию уйдет 25 лет.

"Это зависит от того, как мы будем работать. Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее здесь ждет ипотека, работа, и она захочет сюда приехать… Молодежь, которая принимает решение, куда ехать учиться, - мы должны за нее бороться. И если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше", - Верещук.