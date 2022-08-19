Верещук рассказала, сколько еще людей могут эвакуировать из Донецкой области

С начала августа из Донецкой области, где объявлена обязательная эвакуация, выехали уже более 7 тысяч украинцев. Из региона могут эвакуировать еще 200 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телеканала "Рада" главы Координационного штаба по эвакуации из Донецкой области Ирины Верещук.

По ее словам, в безопасные районы из этого региона выехали почти 1,5 тысячи детей, 45 многодетных семей и несколько сотен людей из маломобильной категории, в том числе людей с инвалидностью).

"Мы готовы эвакуировать в безопасные регионы 200 тысяч жителей Донбасса. Места есть, людей ждут", - добавила она.