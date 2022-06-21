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Верещук призывает жителей Херсонской области выехать через оккупированный Крым

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей временно оккупированной территории Херсонской области выехать, чтобы облегчить деоккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещук во время брифинга.

Она отметила, что жители Херсонской области, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют оккупанты, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.

"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это сделать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Это было тяжело в Мариуполе, а в Херсонской области это будет еще труднее. Потому что враг учится, становится еще более циничным, использует живой щит, особенно детей", - заявила Верещук.

Она, в частности, призвала воспользоваться возможностью для выезда через временно оккупированный Крым, с помощью выданных для этого оккупантами фейковыми документами и заверила, что украинские власти не будут за это наказывать.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

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Ирина ВерещукХерсонская область