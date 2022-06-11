Верещук о "приговорах" иностранным бойцам ВСУ в Донецке: рано или поздно их обменяют

Иностранных бойцов Вооруженных сил Украины, которые получили так называемые "приговоры" к смертной казни в оккупированном Донецке, рана или поздно обменяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

"Я, конечно, не знаю, что на уме у террористов. Однако что-то мне подсказывает, что, в конце концов, так или иначе, рано или поздно эти трое военнослужащих будут обменяны (или иначе попадут домой)", - подчеркнула Верещук и добавила, что профессиональные террористы все равно действуют рационально.

По ее мнению, цель противника - терроризировать западное общественное мнение, угрожая расстрелять трех заложников.

Она отметила, что в оккупированном Донецке фейковый суд вынес "приговоры" трем военнослужащим ВСУ: Эйдену Аслину, Шону Пиннеру и Саадуну Брахиму, которые являются иностранными гражданами.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что известно об этих иностранных бойцах, которые попали в плен российских оккупантов.

Британия заявляет, что ее граждане являются военнопленными, поэтому приговоры в отношении них - фиктивные.

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