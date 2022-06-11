Верещук про "вироки" іноземним бійцям ЗСУ в Донецьку: рано чи пізно їх обміняють

Іноземних бійців Збройних сил України, які отримали так звані "вироки" до смертної кари в окупованому Донецьку, рано чи пізно обміняють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.
Вона зазначила, що в окупованому Донецьку фейковий суд виніс "вироки" трьом військовослужбовцям ЗСУ: Ейдену Асліну, Шону Піннеру і Саадуну Брахіму, які є іноземними громадянами.
На її думку, мета противника - тероризувати західну громадську думку, погрожуючи розстріляти трьох заручників.
"Я, звичайно, не знаю, що на думці у терористів. Однак щось мені підказує, що, врешті-решт, так чи інакше, рано чи пізно ці троє військовослужбовців будуть обміняні (або інакше потраплять додому)", - підкреслила Верещук і додала, що професійні терористи все одно діють раціонально.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що відомо про цих іноземних бійців, які потрапили в полон російських окупантів.
Британія заявляє, що її громадяни є військовополоненими, тому вироки щодо них-фіктивні.
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