Верещук о повреждении газопровода Донецк - Мариуполь: без тепла более 1 млн человек

В результате повреждения магистрального газопровода Донецк - Мариуполь на Приазовье без тепла остаются более 1 млн человек. Украинская сторона требует допустить ремонтную бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"С целью прекращения гуманитарной катастрофы для ликвидации повреждения на газовой магистрали Донецк - Мариуполь, где сейчас без тепла остались более 1 млн человек в Мариуполе, Бердянске и других городах, мы требуем допустить проезд спецтехники и ремонтной бригады", - отметила Верещук.