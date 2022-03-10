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Верещук о повреждении газопровода Донецк - Мариуполь: без тепла более 1 млн человек

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Киев, Четверг 10 марта 2022 09:41
Верещук о повреждении газопровода Донецк - Мариуполь: без тепла более 1 млн человек Фото: вице-премьер Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В результате повреждения магистрального газопровода Донецк - Мариуполь на Приазовье без тепла остаются более 1 млн человек. Украинская сторона требует допустить ремонтную бригаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"С целью прекращения гуманитарной катастрофы для ликвидации повреждения на газовой магистрали Донецк - Мариуполь, где сейчас без тепла остались более 1 млн человек в Мариуполе, Бердянске и других городах, мы требуем допустить проезд спецтехники и ремонтной бригады", - отметила Верещук.

Напомним, ранее Верещук назвала маршруты, по которым 10 марта откроются гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек.

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