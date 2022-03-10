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Верещук про пошкодження газопроводу Донецьк-Маріуполь: без тепла понад 1 млн осіб

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Київ, Четвер 10 березня 2022 09:41
Верещук про пошкодження газопроводу Донецьк-Маріуполь: без тепла понад 1 млн осіб Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В результаті пошкодження магістрального газопроводу Донецьк-Маріуполь на Приазов'ї без тепла залишаються понад 1 млн осіб. Українська сторона вимагає допустити ремонтну бригаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"З метою припинення гуманітарної катастрофи для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк-Маріуполь, де зараз без тепла залишилися понад 1 млн осіб у Маріуполі, Бердянську та інших містах, ми вимагаємо допустити проїзд спецтехніки та ремонтної бригади", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук назвала маршрути, за якими 10 березня відкриються гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з гарячих точок.

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Маріуполь Ірина Верещук Війна Росії проти України
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