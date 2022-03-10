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Открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения: названы маршруты

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Киев, Четверг 10 марта 2022 09:32
Открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения: названы маршруты Фото: вице-премьер Ирина Верещук (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

На пятнадцатый день войны России против Украины с 09:00 открываются гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов. Названы маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Маршруты

По ее словам, сегодня будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям в Сумской области:

  • Сумы-Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
  • Тростянец-Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
  • Краснополье-Полтава: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава.

Эвакуация осуществляется автобусами, возможно движение в колонне частным автотранспортом.

Также эвакуация проводится маршрутами:

  • Изюм - Лозовая
  • Мариуполь - Запорожье
  • Волноваха - Покровск
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель-Киев

Эвакуация будет проводиться автобусами.

Напомним, вчера также были открыты гуманитарные коридоры. Однако российские оккупационные войска в очередной раз прибегли к срыву эвакуации мирного населения, заблокировав проезд из Бучи и Гостомеля.

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