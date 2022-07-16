Верещук о переселенцах: нельзя выселять из школ без предоставления жилья

Сообщается, что ситуацию с переселенцами, которые вынужденно проживают в учебных заведениях, обсудили на межведомственном совещании во главе с вице-премьером по вопросам реинтеграции Ириной Верещук.

В частности, перед началом учебного года переселенцы начали жаловаться, что их пытаются выселить из школ. На горячие линии за неделю поступило более 300 таких сигналов. Кроме того, часто с переселенцев пытаются взимать арендную плату.

На совещании решили:

местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев;

временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

"Люди, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем - пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо", - отметила Верещук.