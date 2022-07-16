UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Верещук о переселенцах: нельзя выселять из школ без предоставления жилья

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Местные власти не могут выселять внутренних переселенцев из помещений школ без предоставления другого жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что ситуацию с переселенцами, которые вынужденно проживают в учебных заведениях, обсудили на межведомственном совещании во главе с вице-премьером по вопросам реинтеграции Ириной Верещук.

В частности, перед началом учебного года переселенцы начали жаловаться, что их пытаются выселить из школ. На горячие линии за неделю поступило более 300 таких сигналов. Кроме того, часто с переселенцев пытаются взимать арендную плату.

На совещании решили:

  • местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев;
  • временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

"Люди, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем - пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо", - отметила Верещук.

Напомним, ранее Верещук рассказала, что делать переселенцам, которых выселяют из мест временного размещения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ВерещукПереселенцы с Донбасса