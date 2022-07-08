В Украине начали выселять переселенцев: Верещук объяснила, что делать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра-министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.

Что произошло

Верещук напомнила, что сейчас многие ВПО временно проживающих в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, которые приютили людей в первые дни и недели полномасштабной войны.

"В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но, это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких учреждений", - обратилась она.

В свою очередь Верещук объяснила, можно говорить лишь о переселении (без ухудшения условий), никоим образом не о выселении.

"Особенно в преддверии осенне-зимнего периода. В конце концов, на месте наших внутренних переселенцев без жилья мог оказаться каждый из нас", - отметила вице-премьер-министр.

Что делать ВПЛ в такой ситуации

Верещук обратилась ко всем внутренне перемещенным лицам с объяснением что делать в такой ситуации.

"Если вас выселяют из мест компактного проживания, звоните на горячую линию Минреинтеграции 1548. Или пишите в комментарии под этим постом (он опубликован в Telegram - ред.)", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится уполномоченный по вопросам переселенцев.

Также стало известно, что Верховная рада предлагает освободить внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты коммуналки.

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