Верещук о переселенцах: нельзя выселять из школ без предоставления жилья
Местные власти не могут выселять внутренних переселенцев из помещений школ без предоставления другого жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Сообщается, что ситуацию с переселенцами, которые вынужденно проживают в учебных заведениях, обсудили на межведомственном совещании во главе с вице-премьером по вопросам реинтеграции Ириной Верещук.
В частности, перед началом учебного года переселенцы начали жаловаться, что их пытаются выселить из школ. На горячие линии за неделю поступило более 300 таких сигналов. Кроме того, часто с переселенцев пытаются взимать арендную плату.
На совещании решили:
- местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев;
- временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.
"Люди, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем - пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо", - отметила Верещук.
Напомним, ранее Верещук рассказала, что делать переселенцам, которых выселяют из мест временного размещения.
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