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Верещук о переселенцах: нельзя выселять из школ без предоставления жилья

Новина українською →
Киев, Суббота 16 июля 2022 17:04
Верещук о переселенцах: нельзя выселять из школ без предоставления жилья Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Местные власти не могут выселять внутренних переселенцев из помещений школ без предоставления другого жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что ситуацию с переселенцами, которые вынужденно проживают в учебных заведениях, обсудили на межведомственном совещании во главе с вице-премьером по вопросам реинтеграции Ириной Верещук.

В частности, перед началом учебного года переселенцы начали жаловаться, что их пытаются выселить из школ. На горячие линии за неделю поступило более 300 таких сигналов. Кроме того, часто с переселенцев пытаются взимать арендную плату.

На совещании решили:

  • местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев;
  • временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

"Люди, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем - пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо", - отметила Верещук.

Напомним, ранее Верещук рассказала, что делать переселенцам, которых выселяют из мест временного размещения.

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Ирина Верещук Переселенцы с Донбасса
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